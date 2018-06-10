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Цены на бензин в Новосибирской области выросли за месяц на 7 процентов

 10 июня, 13:33
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Цены на бензин в Новосибирской области выросли за месяц на 7 процентов
фото с сайта pixabay.com

Итоги роста цен на бензин в мае озвучил Новосибирскстат, повышение в сравнении с апрелем произошло на 7,1 %.

Цифра действительно впечатляющая, особенно если учесть, что за это же время рост потребительских цен на все товары и платные услуги составил в регионе всего 0,9%. То есть повышение цен на топливо почти в восемь раз опередило инфляцию.

«Если говорить о Сибири, то лидером по уровню цен на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо остаётся Забайкальский край — 42,45, 44,20 и 47,33 рубля соответственно, а на бензин марки АИ-98 и газовое моторное топливо — Республика Тыва — 47,07 и 23,98 рубля», — рассказали в Новосибирскстате.

Самые низкие цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 зафиксированы в Томской области — 38,66 и 40,71 рубля. В Республике Хакасия самый дешёвый бензин марки АИ-98 — 44 рубля, в Республике Алтай дизельное топливо — 42,67 рубля, а в Омской области газовое моторное — 17,85 рубля.

В Новосибирской области по итогам мая ценовой расклад выглядит так: газовое моторное топливо — 20,94 рубля, АИ-92 — 39,97 рубля, АИ-95 — 42,80 рубля, АИ-98 — 46,92 рубля, дизельное топливо — 44,92 рубля.

Напомним, тема еженедельно растущих цен на бензин оказалась для россиян наиболее острой, именно с неё началась прямая линия с Владимиром Путиным.

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