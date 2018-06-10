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Неадекватный сибиряк с ножом грозился спрыгнуть с крыши из-за развода

 10 июня, 12:26
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Неадекватный сибиряк с ножом грозился спрыгнуть с крыши из-за развода
фото пресс-службы масс

Помощь новосибирских спасателей понадобилась мужчине, который грозился спрыгнуть с крыши дома по улице Ватутина из-за разрыва с женой.

В МАСС утром в субботу обратились местные жители. Они сообщили, что мужчина неадекватно себя ведёт, и попросили спустить его на землю. На место происшествия помимо спасателей приехала и бригада «скорой помощи».

«Мужчина вёл себя крайне агрессивно и неадекватно, в руках он держал нож и угрожал убить себя или любого другого, кто попробует к нему приблизиться. Причиной такого поведения мужчины стал разрыв его отношений с женой», — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели уговаривали мужчину образумиться более пяти часов, но в результате было принято решение применить силовой захват.

Сначала мужчина убегал от спасателей, спрыгнув на одноэтажную пристройку к дому, а после вновь решил залезть на крышу. Его удалось схватить, пока он подтягивался на руках. Для того чтобы спустить мужчину с крыши, спасатели зафиксировали его с помощью альпснаряжения и жёстких носилок. Нарушителя спокойствия передали психиатрической бригаде «скорой помощи».

Напомним, в конце мая спасатели сняли с Октябрьского моста в Новосибирске мужчину, который стоял за перилами и был готов спрыгнуть.

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