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Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

 10 июня, 20:42
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Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня
фото из группы «новосибирская служба эвакуации «аст-54» в социальной сети «вконтакте»

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.

Сильно пострадали дороги. К примеру, на улице Фабричной провалился асфальт, в результате чего под землю ушёл автомобиль УАЗ. Пострадало дорожное покрытие на спуске перед Димитровским мостом — под водой видны глыбы асфальта.

«Красный проспект, на котором недавно обновили асфальт, ввиду отсутствия ливневой канализации в очередной раз оказался не готов к природной стихии и автомобили по нему буквально плывут», — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Также горожане сообщают, что на проезде под площадью Труда вода доходит до уровня окон легковых автомобилей, на улице Ватутина потоки воды накатывают на капоты машин, а туалет внутренних авиалиний аэропорта «Толмачёво» ушёл под воду полностью.

Напомним, новосибирские синоптики предупреждали, что после жаркой рабочей недели ожидаются прохладные выходные с дождями и грозами.

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