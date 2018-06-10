Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.

Сильно пострадали дороги. К примеру, на улице Фабричной провалился асфальт, в результате чего под землю ушёл автомобиль УАЗ. Пострадало дорожное покрытие на спуске перед Димитровским мостом — под водой видны глыбы асфальта.

«Красный проспект, на котором недавно обновили асфальт, ввиду отсутствия ливневой канализации в очередной раз оказался не готов к природной стихии и автомобили по нему буквально плывут», — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Также горожане сообщают, что на проезде под площадью Труда вода доходит до уровня окон легковых автомобилей, на улице Ватутина потоки воды накатывают на капоты машин, а туалет внутренних авиалиний аэропорта «Толмачёво» ушёл под воду полностью.

Напомним, новосибирские синоптики предупреждали, что после жаркой рабочей недели ожидаются прохладные выходные с дождями и грозами.