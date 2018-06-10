Андрей Травников заявил, что Новосибирская область обладает достаточным потенциалом для того, чтобы войти в число регионов с лучшим инвестиционным климатом, и назвал решения, которые сделают регион ещё привлекательнее для инвесторов.

Сегодня, 9 июня, на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области врио главы региона представил результаты анализа итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2018 год и обозначил основные векторы развития региона. В их числе Травников отметил важные направления для безотлагательной работы.

«Необходимо снизить среднее время получения разрешений на строительство. Сегодня оно составляет 105 дней. Результат хороший, но практики лучших регионов доказывают — это можно делать и быстрее», — подчеркнул Андрей Травников.

Вместе с тем Травников подчеркнул, что важно повысить эффективность процедур в части подключения электроэнергии на объектах бизнеса, предоставления производственникам площадок промышленного технопарка и упрощения процедур ведения бизнеса.

«По итогам 2017 года в регионе удалось внедрить целевые модели в среднем на 90 %, а шесть из 12 — полностью. В 2018 году работа по многим показателям началась сначала», — отметил врио главы региона.

В инвестиционном послании Андрей Травников также обозначил задачи, которые должны лечь в основу стратегии социально-экономического развития «Сибирское лидерство»: в среднесрочной перспективе войти в пятёрку лучших регионов страны, запустить конкретные инвестиционные проекты и подготовить качественный план развития Новосибирского научного центра как комплексного проекта территориального развития.

Напомним, в мае Травников вошёл в десятку самых упоминаемых губернаторов России.

