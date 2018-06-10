5 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
62,34
73,37

«Новосибирская область достойна пятёрки лидеров по инвестиционному климату» — Травников

 10 июня, 12:07
были упомянуты
подходящие темы
«Новосибирская область достойна пятёрки лидеров по инвестиционному климату» &mdash; Травников
фото с сайта андрея травникова

Андрей Травников заявил, что Новосибирская область обладает достаточным потенциалом для того, чтобы войти в число регионов с лучшим инвестиционным климатом, и назвал решения, которые сделают регион ещё привлекательнее для инвесторов.

Сегодня, 9 июня, на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области врио главы региона представил результаты анализа итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2018 год и обозначил основные векторы развития региона. В их числе Травников отметил важные направления для безотлагательной работы.

«Необходимо снизить среднее время получения разрешений на строительство. Сегодня оно составляет 105 дней. Результат хороший, но практики лучших регионов доказывают — это можно делать и быстрее», — подчеркнул Андрей Травников.

Вместе с тем Травников подчеркнул, что важно повысить эффективность процедур в части подключения электроэнергии на объектах бизнеса, предоставления производственникам площадок промышленного технопарка и упрощения процедур ведения бизнеса.

«По итогам 2017 года в регионе удалось внедрить целевые модели в среднем на 90 %, а шесть из 12 — полностью. В 2018 году работа по многим показателям началась сначала», — отметил врио главы региона.

В инвестиционном послании Андрей Травников также обозначил задачи, которые должны лечь в основу стратегии социально-экономического развития «Сибирское лидерство»: в среднесрочной перспективе войти в пятёрку лучших регионов страны, запустить конкретные инвестиционные проекты и подготовить качественный план развития Новосибирского научного центра как комплексного проекта территориального развития.

Напомним, в мае Травников вошёл в десятку самых упоминаемых губернаторов России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 июня, 12:16 • статья

Сортируй и сберегай

Сиб.фм разбирался в проекте «Бережливая поликлиника» — что собой представляет новая система и какие проблемы она реально решает.

Поиск VS тематика

 4 мая, 12:49 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Все живут в ожидании, когда Роскомнадзор окончательно заблокирует Телеграмм, и на этом фоне все прочие новости в сфере интернет-маркетинга кажутся не такими уж важными.
 19 апреля, 09:00 • статья

Волшебная таблетка для бизнеса

Известный бизнес-тренер Роман Тарасенко рассказал Сиб.фм отчего могут упасть продажи, почему компании останавливают развитие и стоит ли строить с клиентом супружеские отношения.
самое популярное
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 30 мая, 16:16 • новость

Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирские волонтёры спасли пострадавшую птицу: местная жительница подобрала на берегу Оби коршуна.
 4 июня, 07:15 • новость

Пропавшую семилетнюю девочку нашли мёртвой в холодильнике в Кузбассе

29 мая маленькая жительница Кемеровской области не вернулась домой после прогулки — напуганный отец обратился к сотрудникам полиции, которые спустя несколько дней нашли ребёнка в холодильнике.