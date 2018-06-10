Главным событием недели как для россиян в целом, так и для сибиряков в частности, стала прямая линия с президентом Путиным, разрешилась интрига вокруг предстоящих выборов губернатора и, к сожалению, не обошлось без трагедий. Мы собрали самые важные события с 4 по 9 июня по версии Сиб.фм.

ТРАГЕДИЯ В БЕЛОВО

Понедельник, 4 июня. Трагедия произошла в кемеровском городе Белово. Семилетняя девочка ушла гулять и пропала. Отец ребёнка сначала пытался найти дочь самостоятельно, а после обратился в полицию. В поисках принимали участие следователи, криминалисты, сотрудники полиции и МЧС и волонтёры. В результате тело девочки нашли в старом холодильнике, который стоял на улице.

ЛОКОТЬ И ПУТИН

Вторник, 5 июня. Состоялась очередная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Поучаствовать в ней решил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он записал видеообращение, в котором назвал две городские проблемы, требующие федерального внимания. Речь идёт о возобновлении строительства метро и расселении ветхих и аварийных домов. Отметим, что в эфире это видео так и не появилось.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Среда, 6 июня. Свой вопрос, а точнее жалобу Владимиру Путину решила отправить и жительница Новосибирска, у которой недавно родились четверняшки. Региональное правительство подарило семье сертификат на бытовую технику на сумму в 30 тысяч рублей, администрация Калининского района — 100 тысяч на коляски, а мэрия — трёхкомнатную квартиру на «Родниках». Но позже оказалось, что с подаренных сертификатов нужно заплатить 35 % НДФЛ, а квартира дана семье в льготную аренду только на пять лет. К президенту молодая мать обратилась с просьбой решить квартирный вопрос.

МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ

Четверг, 7 июня. Стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть не будет участвовать в предстоящих выборах губернатора области. Источники сообщили, что при этом градоначальник заручился поддержкой Кремля на выборах мэра в 2019 году. На следующий день Локоть и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников сделали на этот счёт совместное заявление. Мэр подтвердил, что поддержит на выборах губернатора действующего главу региона. Он также сообщил, что властям города и области удалось договориться о сохранении прямых выборов мэра и финансировании важных для развития Новосибирска проектов.

МУЧИТЕЛЬНАЯ УТРАТА

Пятница, 8 июня. Под конец рабочей недели получила развитие трагическая история с гибелью семилетней девочки в кемеровском городе Белово. Её отец не смог перенести потерю и после похорон ребёнка попытался свести счёты с жизнью. С большой кровопотерей его доставили в местную больницу. Врачам удалось спасти мужчину.

ФРИВОЛЬНЫЕ ФОТО

Суббота, 9 июня. В омской школе № 7 разразился скандал из-за откровенной фотосессии, в которой приняла участие молодая учительница истории. Дело в том, что 26-летняя Виктория в свободное время подрабатывала в модельном агентстве для девушек с пышными формами. Когда фотографии с рекламной фотосъёмки в стиле пин-ап в СМИ увидели родители её учеников, они потребовали от школы принять меры. Виктории предложили написать заявление по собственному желанию, иначе ей всё равно грозило бы увольнение, но уже по 33-й статье Трудового кодекса — за систематические дисциплинарные нарушения.