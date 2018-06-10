Поезд сбил мужчину в наушниках под Новосибирском
10 июня, 15:12
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фото пресс-службы масс
Трагедия произошла 10 июня на перегоне Инская-Чемской под Новосибирском, под электропоезд попал молодой мужчина.
«На перегоне Инская-Чемской на 22-м километре электропоездом сбит молодой человек 1987 года рождения. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе МАСС.
Спасатели также сообщают, что, вероятнее всего, мужчина шёл по путям в наушниках, из-за чего он попросту не услышал приближающийся состав. Помимо сотрудников МАСС на место ЧП прибыли полицейские и бригада «скорой помощи».
Напомним, утром 9 июня помощь новосибирских спасателей понадобилась мужчине, который грозился спрыгнуть с крыши дома по улице Ватутина из-за разрыва с женой.