Поезд сбил мужчину в наушниках под Новосибирском

Трагедия произошла 10 июня на перегоне Инская-Чемской под Новосибирском, под электропоезд попал молодой мужчина.

«На перегоне Инская-Чемской на 22-м километре электропоездом сбит молодой человек 1987 года рождения. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели также сообщают, что, вероятнее всего, мужчина шёл по путям в наушниках, из-за чего он попросту не услышал приближающийся состав. Помимо сотрудников МАСС на место ЧП прибыли полицейские и бригада «скорой помощи».

Напомним, утром 9 июня помощь новосибирских спасателей понадобилась мужчине, который грозился спрыгнуть с крыши дома по улице Ватутина из-за разрыва с женой.