5 баллов
+18 °C
Курс ЦБ:
62,34
73,37

Посевную в Новосибирской области завершили 80 хозяйств

 10 июня, 11:11
были упомянуты
подходящие темы
Посевную в Новосибирской области завершили 80 хозяйств
фото с сайта pixabay.com

Аграрии Новосибирской области засеяли около 1,5 млн гектаров, посевная завершилась для 80 хозяйств региона.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что на данный момент засеяно 75 % от запланированных площадей. Больше всего занимают зерновые и зернобобовые культуры — 1,1 млн. Под пшеницу отвели 797,5 тысячи гектаров.

«На сегодняшний день аграриям перечислили более 2 млрд рублей государственной поддержки. Из них 500 млн — дополнительные деньги, которые выделили по инициативе главы региона Андрея Травникова», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что для поддержки новосибирских аграриев, пострадавших в этом году из-за неблагоприятной погоды, в области 7 июня ввели режим ЧС. Юридически эта мера позволит не применять штрафных санкций к сельхозтоваропроизводителям за невыполнение нормативов.

Всего в этом году в регионе планируют засеять 2,4 млн гектаров, в посевной участвуют 1396 новосибирских сельхозпредприятий.

Напомним, на днях стало известно, что региональное министерство сельского хозяйства возглавит топ-менеджер Россельхозбанка.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 июня, 12:16 • статья

Сортируй и сберегай

Сиб.фм разбирался в проекте «Бережливая поликлиника» — что собой представляет новая система и какие проблемы она реально решает.
 2 апреля, 16:42 • статья

Посевная в убытке

Большая часть мелких и средних хозяйств в Сибири, возможно, разорится. Их место могут занять крупные агрохолдинги. Таковы глобальные последствия текущего состояния зернового рынка, которые видятся им весьма печальными. Вместе с экспертами проблему исследовал корреспондент Сиб.фм.
 28 марта, 11:32 • репортаж

Первая годовщина

Служащие Сибирского округа войск Росгвардии не стали отмечать свой праздник, однако собрались, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове.
самое популярное
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 30 мая, 16:16 • новость

Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирские волонтёры спасли пострадавшую птицу: местная жительница подобрала на берегу Оби коршуна.
 4 июня, 07:15 • новость

Пропавшую семилетнюю девочку нашли мёртвой в холодильнике в Кузбассе

29 мая маленькая жительница Кемеровской области не вернулась домой после прогулки — напуганный отец обратился к сотрудникам полиции, которые спустя несколько дней нашли ребёнка в холодильнике.