Посевную в Новосибирской области завершили 80 хозяйств

Аграрии Новосибирской области засеяли около 1,5 млн гектаров, посевная завершилась для 80 хозяйств региона.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что на данный момент засеяно 75 % от запланированных площадей. Больше всего занимают зерновые и зернобобовые культуры — 1,1 млн. Под пшеницу отвели 797,5 тысячи гектаров.

«На сегодняшний день аграриям перечислили более 2 млрд рублей государственной поддержки. Из них 500 млн — дополнительные деньги, которые выделили по инициативе главы региона Андрея Травникова», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что для поддержки новосибирских аграриев, пострадавших в этом году из-за неблагоприятной погоды, в области 7 июня ввели режим ЧС. Юридически эта мера позволит не применять штрафных санкций к сельхозтоваропроизводителям за невыполнение нормативов.

Всего в этом году в регионе планируют засеять 2,4 млн гектаров, в посевной участвуют 1396 новосибирских сельхозпредприятий.

Напомним, на днях стало известно, что региональное министерство сельского хозяйства возглавит топ-менеджер Россельхозбанка.