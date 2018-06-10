Потерявший семью в «Зимней вишне» откроет борьбу с пивнушками

Активист Игорь Востриков, у которого погибла семья при пожаре в кемеровском ТЦ, намерен сократить количество питейных заведений в городе, а также взяться за молодёжную политику.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал «Известиям», что Игорь Востриков возглавит территориальную группу партии на выборах в заксобрании Кемеровской области. Сам же активист в случае победы планирует бороться с переизбытком питейных заведений в городе и заниматься молодёжной политикой.

«В городе чуть ли не на каждом шагу открыты различные питейные заведения. Даже у меня в спальном районе их около 50. Когда я был в Москве, такого обилия пивнушек не замечал. Я считаю это проблемой — по сути, речь идёт о пропаганде алкоголизма», — рассказал политик изданию.

Также он хочет увеличить количество мест для проведения доступного культурного досуга молодёжи.

Напомним, в июне Игорь Востриков победил на праймериз «Единой России».