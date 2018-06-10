Пожары в жилых домах Новосибирска стали случаться чаще

Мэрия Новосибирска представила статистику пожаров в городе, количество которых за пять месяцев увеличилось.

Всего с января по май 2018 года в городе вспыхнули 524 пожара, что на 29 случаев больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом в жилом секторе произошло 214 пожаров (на 25 больше, чем в 2017 году). По данным пресс-центра мэрии, чаще всего возгорания случались в многоэтажках (136), в индивидуальных домах произошло 78 пожаров, а на дачах — 50.

Однако погибших в огне с начала этого года оказалось меньше, чем в 2017 году, — 21 человек против 23. Травмы в пожарах получили 70 человек, из них 46 в жилых домах.

Самой распространённой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём (в 40 % случаев), а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (30 %) и правил устройства и эксплуатации печей (17 %).

Напомним, что вчера, 9 июня, в Дзержинском районе Новосибирска пожар полностью уничтожил частный дом и крышу соседнего строения, обошлось без жертв.