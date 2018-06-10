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Самая большая пробка Новосибирска растянулась почти на 8 километров

 10 июня, 14:18
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Самая большая пробка Новосибирска растянулась почти на 8 километров
фото с сайта pixabay.com

Яндекс изучил, как складывалась на новосибирских дорогах ситуация в уходящую неделю, назвав самые серьёзные пробки.

Если говорить в целом, то наиболее загруженными дороги столицы Сибири были во вторник, среду и четверг. В эти дни пробки достигли семи баллов. Самая сложная ситуация сложилась вечером во вторник.

«В вечерние часы в понедельник и пятницу заторы были шестибалльными. По утрам во все дни, кроме вторника, пробки составляли пять баллов», — рассказали в компании Яндекс.

Самая длинная пробка образовалась на Большевистской улице утром во вторник, 5 июня. Она растянулась от Первомайской улицы до Коммунального моста на 7,8 километра. Дорожный затор рассосался только спустя 3 часа 30 минут. А вот дольше всего продержалась пробка между улицами Тайгинская и Танковая. Её длина составила 6,1 километра, а длительность — 4 часа.

Напомним, в мае цены на бензин в Новосибирской области выросли более чем на 7 % по сравнению с апрелем.

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