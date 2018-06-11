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Государственные премии вручили новосибирцам в преддверии Дня России

 11 июня, 09:03
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Государственные премии вручили новосибирцам в преддверии Дня России
фото пресс-службы правительства новосибирской области

В честь Дня России в новосибирском театре «Глобус» состоялись вручение государственной премии области и праздничный концерт.

В мероприятии принял участие глава области Андрей Травников — именно он и вручил лауреатам знаки и удостоверения, отметив, что главной ценностью региона были и остаются талант и трудолюбие его жителей.

«Благодаря своему упорному труду, высокому профессионализму и преданности делу эти люди и трудовые коллективы достигли потрясающих результатов и внесли значительный вклад в развитие нашего региона», — сказал Андрей Травников.

Пресс-служба областного правительства отмечает, что в этом году премия вручена почти трем десяткам новосибирцев — представителей науки, культуры и спорта. В их числе замдиректора краеведческого музея Юлия Шуклина, директор Новосибирского училища олимпийского резерва Алексей Смирнов, замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин и многие другие.

Напомним, в честь Дня России 12 июня по центру Новосибирска пройдёт молодёжное шествие «Мы — будущее России!».

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