Государственные премии вручили новосибирцам в преддверии Дня России

В честь Дня России в новосибирском театре «Глобус» состоялись вручение государственной премии области и праздничный концерт.

В мероприятии принял участие глава области Андрей Травников — именно он и вручил лауреатам знаки и удостоверения, отметив, что главной ценностью региона были и остаются талант и трудолюбие его жителей.

«Благодаря своему упорному труду, высокому профессионализму и преданности делу эти люди и трудовые коллективы достигли потрясающих результатов и внесли значительный вклад в развитие нашего региона», — сказал Андрей Травников.

Пресс-служба областного правительства отмечает, что в этом году премия вручена почти трем десяткам новосибирцев — представителей науки, культуры и спорта. В их числе замдиректора краеведческого музея Юлия Шуклина, директор Новосибирского училища олимпийского резерва Алексей Смирнов, замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин и многие другие.

Напомним, в честь Дня России 12 июня по центру Новосибирска пройдёт молодёжное шествие «Мы — будущее России!».