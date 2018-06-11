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Бездомных кошек и собак приютили жители Новосибирска на благотворительной ярмарке

 11 июня, 12:05
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Бездомных кошек и собак приютили жители Новосибирска на благотворительной ярмарке
фото предоставлены организаторами ярмарки

Восемь кошек и собака уехали по новым домам после юбилейной благотворительной ярмарки-раздачи животных; десятый «День Хвоста» прошёл в Новосибирске.

Бездомных животных команда «Дня Хвоста» раздавала в десятый раз. На ярмарку приехали 24 питомца — 20 кошек и четыре собаки. Как рассказали организаторы корреспонденту Сиб.фм, будущие хозяева получали и заполняли специальные анкеты. Так волонтёры определяли серьёзность их намерений.

Кошки и собаки, которых привезли на ярмарку, были предварительно подготовлены: их обработали от блох и паразитов, кастрировали, привили и чипировали. Их здоровье прямо на ярмарке проверял ветеринар.

Каждый, кто брал кошку, получал от организаторов в подарок лоток и наполнитель. Новые хозяева сразу фотографировались со своими питомцами.

Команда волонтёров, впервые объединившись в июне 2016 года для того, чтобы сделать свою маленькую камерную ярмарку-раздачу в Академгородке, не могла и представить, что ярмарки станут доброй традицией.

«За два года мы пристроили непосредственно на ярмарках 62 кошки и шесть собак. В процессе подготовки к праздникам нашли свои семьи ещё 20 представителей кошачьего племени и одна собачка. Итого — 82 кошки и семь собак, всего 89 «хвостов», — рассказала одна из организаторов мероприятия Анна Галямина.

На ярмарке волонтёры пристроили девять животных, среди них — серебристая британка Жоржетта и тайская кошка Сонечка.

Напомним, жители Новосибирска собирают деньги на операционную для бездомных животных.

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