Новосибирск подсчитывает «ливневые» потери

В результате воскресного ливня, прошедшего 10 июня в Новосибирске, пострадали не только городские улицы, но и предприятия торговли, аэропорт и даже общественный транспорт.

Перекрытия аэровокзала не выдержали мощи стихии — в багажное отделение аэропорта «Толмачёво» хлынула вода, затопив ленту и несколько чемоданов пассажиров.

Не посчастливилось и гуляющим в Центральном парке: ливень застал детей с родителями на каруселях и аллеях. Гуляющие горожане прятались под навесами каруселей.

В сети также появилось видео из автобуса, который затопило во время движения: из-под воды были видны только спинки сидений, пассажирам пришлось встать на кресла и крепко держаться за поручни, чтобы не нырнуть в «бассейн», который образовался в салоне.

Напомним, 10 июня после ливня новосибирские улицы ушли под воду.