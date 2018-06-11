Омский хоккеист заставил Сергея Шнурова поддержать «Авангард»

скриншот из видео «Серей Шнуров — за «Авангард!» в паблике «Типичный Омск» в соцсети «вконтакте»

Во время грандиозного концерта группировки «Ленинград» в Омске нападающий хоккейного «Авангарда» Илья Михеев подарил её лидеру клубную футболку; в ответ растроганный Сергей Шнуров признался в тёплых чувствах к омскому хоккею.

Концерт «Ленинграда» прошёл во дворце спорта «Арена Омск» при солд-ауте. Публика осталась в полном восторге от выступления самого отвязного российского музыкального коллектива, о чём говорили многочисленные посты омичей в соцсетях.

Во время концерта нападающий местного хоккейного клуба «Авангард» Илья Михеев подарил лидеру группировки клубную футболку с надписью SHNUROV 55 — шоумену присвоили номер автомобильного кода Омска. Об этом сообщил портал «Спорт-Экспресс».

После такого подарка Сергею ничего не осталось, кроме как поддержать «Авангард» и в своей манере пожелать спортсменам удачи, отметив, что болеет он всё-таки за СКА.

«У меня тёплые чувства к вашему клубу, спасибо за аплодисменты! У вас всё будет отлично (слово изменено — прим. Сиб.фм)», — обратился к омичам Шнуров.

Напомним, в январе Шнуров пообещал новосибирской публике «эсхатологический восторг» и 7 июня сдержал своё слово.

