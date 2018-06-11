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Россию больше всего любят китайцы и корейцы

 11 июня, 14:03
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Россию больше всего любят китайцы и корейцы
фото с сайта pixabay.com

За первый квартал 2018 года граждане Китая увеличили въездной туризм в Россию на 18 %; лидерами среди интуристов оказались всё же украинцы и казахи, даже при том, что их «посещаемость» снизилась или осталась на уровне 2017 года.

По данным рейтинга, составленного агентством «ТурСтат», въездной туризм в Россию за первые три месяца 2018 года вырос за счёт туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза: Китай с 216 тысячами поездок, что на 18 % больше по сравнению с первым кварталом 2017 года, и Южная Корея с 34 тысячами (+48 %) — лидеры роста въездного туризма в Россию.

«Таиланд (10 тысяч поездок) и Вьетнам (девять тысяч) также показали двузначный рост числа туристских поездок в Россию в первом квартале 2018 года, а число туристских поездок из Японии (13 тысяч) осталось прежним», — сообщили в агентстве.

Лидерами въездного туризма среди стран Евросоюза оказались Финляндия, Польша, Эстония и Германия, при том, что число финских туристов снизилось на 13 %, а въездов из Польши было меньше на 14 %.

«Туристские поездки из Евросоюза в Россию в 2018 году выросли: из Германии — 58 тысяч (+9 %), Франции — 32 тысячи (+7 %), Италии — 27 тысяч (+4 %), Великобритании — 20 тысяч (+5 %), Испании — 10 тысяч (+25 %), Нидерландов — 10 тысяч (+11 %), Эстонии — 88 тысяч (+6 %), Латвии — 58 тысяч (+2 %)», — также указали составители рейтинга.

В январе-марте 2018 года из-за границы в Россию приехали 4,3 млн туристов.

Напомним, россияне ездят за границу, чтобы рожать граждан других стран: в мае в новосибирской семье родился американец.

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