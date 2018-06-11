«Трудный» перекрёсток в Новосибирске обезопасят за 37 миллионов

В Новосибирске продолжается борьба с местами концентрации ДТП, к примеру, идёт реконструкция перекрёстка на улице Троллейной.

Проблемы у автомобилистов на этом участке возникают из-за сложного проезда к железнодорожному мосту около реки Тула к так называемому Тёщиному языку. Здесь регулярно образуются дорожные заторы и происходят аварии.

«Мы тщательно проработали план реконструкции этого дорожного объекта, предусматривающий изменения геометрии перекрёстка — его линия становится плавной, это поможет более безопасному совершению поворота», — сказал во время посещения объекта мэр Анатолий Локоть.

Сейчас на перекрестке устанавливают новые светофоры, бордюры, обустраивают тротуары. Также в планах разместить здесь несколько камер фото- и видеофиксации, сообщает пресс-служба мэрии. Работы идут по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» и должны завершиться к октябрю.

На реконструкцию перекрёстка выделили 37,318 млн рублей. Если к качеству работ в ближайшие два года возникнут нарекания, подрядчик должен будет устранить проблемы за свой счёт.

Напомним, до 1 октября в Новосибирске отремонтируют 81 участок дорог в частном секторе, бюджету это обойдётся почти в 77 млн рублей.