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Власти Омска опровергли сообщения о консервации недостроенного метро

 11 июня, 11:17
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Власти Омска опровергли сообщения о консервации недостроенного метро
фото с сайта pixabay.com

Строительство метро в Омске вновь оказалось в поле зрения федеральных СМИ после сообщений о работах по засыпанию котлована будущей станции.

Дело в том, что метрополитен в этом сибирском городе начали строить ещё в 1992 году. Был проложен туннель длиной 820 метров между станциями «Туполевская» и «Рабочая», но в 2003 году работы прекратились. Также был введен в эксплуатацию мостовой переход через Иртыш, а ещё одна станция — «Библиотека Пушкина» — открыта в качестве подземного перехода.

В строительство вложено более 20 млрд рублей, а готовность омского метрополитена оценивается в 35,9 %.

На днях местные СМИ сообщили, что на строительной площадке станции «Туполевская» начаты работы по засыпанию котлована. Именно эти действия и были расценены как начало консервации недостроенного метрополитена.

«Все работы, осуществляемые на данной неиспользуемой части строительной площадки, направлены на благоустройство территории и никакого отношения к консервации метро не имеют», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий.

Сейчас создана рабочая группа, которая решит судьбу метро в Омске. Рассматриваются разные варианты, включая использование уже построенных объектов как части трамвайной системы.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, в котором заявил, что столице Сибири необходима поддержка федерального центра в продолжении строительства метрополитена.

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