Андрей Травников побывал на пересечении пространства и времени

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло и врио главы Новосибирской области АндрейТравников открыли один из крупнейших военно-исторических фестивалей страны «Сибирский огонь», который собрал на своих площадках 45 тысяч человек.

В церемонии открытия военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь» приняли участие полпред в СФО Сергей Меняйло и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Вы вопреки всему продолжаете радовать гостей фестиваля реконструкциями, костюмами, обмундированием и техникой. Это место стало пересечением пространства и времени: тысяч километров и многих веков. Я хочу пожелать развития фестивалю, этой прекрасной идее и этому месту! Пусть каждый год всё больше и больше гостей и зрителей собирается здесь, пусть множится многообразие фестиваля!», — обратился к участникам и гостям фестиваля Андрей Травников.

11 июня в течение всего дня жители и гости Новосибирской области могли увидеть масштабные реконструкции боёв девяти исторических периодов с участием более 500 реконструкторов Сибири, Урала, Дальнего Востока, Казахстана и Белоруссии, а также посетить музей под открытым небом «Полевые лагеря исторических эпох» и интерактивные площадки для детей.

Интерес к «Сибирскому огню» растёт с каждым годом — фестиваль уже входит в двадцатку лучших военно-исторических фестивалей России. Число его участников постоянно увеличивается: в 2018 году в деревне Большой Оёш Колыванского района собралось 45 тысяч человек, в 2017 же участников было 40 тысяч.

Фестиваль становился лауреатом премии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства, лауреатом Национальной премии в области событийного туризма и дважды выигрывал конкурс Российского военного исторического общества.

Напомним, новосибирские бренды попали на «Гастрономическую карту России»: во время чемпионата мира по футболу болельщиков, организаторов и спортсменов будут угощать яствами от местных поваров.