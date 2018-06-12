ДТП с упавшим в реку автомобилем унесло жизни четырёх человек

фото из сообщества «аст-54» в соцсети «вконтакте»

В районе села Криводановка автомобиль Honda на зимней резине налетел на дорожное ограждение и упал в реку; в результате ЧП погибла молодая семья с полуторагодовалым ребёнком и мужчина, который попросил его подвезти.

Сегодня, 12 июня, в районе села Криводановка в реку упал автомобиль Honda, двигавшийся в сторону Северного объезда: машина наехала на мостовое ограждение, перевернулась на крышу и упала в воду.

«Погибли 4 человека: семья — девушка, мужчина, мальчик полутора лет, — и ещё мужчина», — сообщили подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, четвёртым погибшим был мужчина, которого семья согласилась подвезти.

По всей видимости, в результате удара двери машины оказались заблокированными. По словам подписчиков сообщества, тела погибших доставали из машины, которую вытащили на берег с помощью крана. Очевидцы также сообщили, что на колёсах Honda были зимние шины.

На место происшествия выезжали спасатели и оперативно-следственная группа полиции. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 июня два человека погибли в тройном ДТП в Новосибирской области.

