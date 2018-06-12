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Гибель семьи в Забайкалье проверит следственный комитет

 12 июня, 11:21
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Гибель семьи в Забайкалье проверит следственный комитет
фото с сайта pixabay.com

Семья из трёх человек утонула в забайкальской реке Шилка: мужчина, женщина и их 10-летняя дочь выпали из опрокинувшейся лодки и не смогли выбраться на берег; найти их тела не удалось.

Следственные органы Забайкалья проводят проверку по факту гибели семьи в Сретенском районе. По имеющейся у следователей информации, 45-летний мужчина, его 43-летняя жена и их 10-летняя дочь плыли в лодке вместе с её 67-летним владельцем через реку Шилка.

Лодка перевернулась, когда до берега оставалось несколько десятков метров. Спастись удалось лишь хозяину лодки.

«Следователи осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев трагедии», — сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

Тела мужчины, женщины и девочки найти не удалось. В настоящее время их поиски продолжаются.

Напомним, 9 июня спасатели эвакуировали двух подростков с острова на Катуни.

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