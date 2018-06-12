Венецианский карнавал устроили в затопленном переходе жители Оби

Жители Оби, уже не тая надежду когда-нибудь пройтись пешком под федеральной трассой, устроили венецианский карнавал в пешеходном переходе, по которому в данный момент можно только плавать на лодке.

Прошедший 10 июня ливень доставил немало неудобств в Новосибирске и за его пределами. В городе Обь, например, стихия превратила пешеходный переход у остановки «Октябрьская» под федеральной трассой «Байкал» в канал.

К слову, проблема затопления перехода перед горожанами встаёт не в первый раз — в апреле врио главы региона Андрей Травников распорядился установить капитальные настилы. Однако после сильнейшего дождя узкие настилы поплыли.

Поскольку на ближайшее время для пешеходов переход оказался потерянным, жители Оби превратили его в кусочек Венеции. В новообразованный канал приплыл гондольер, загадочные дамы в масках исполнили под мелодию его гитары задорные танцы и украсили канал цветами и свечами.

«Мы не стали устраивать митинги, перекрывать трассу, а решили так показать, что мы есть, что хотим человеческого отношения», — рассказала корреспонденту Сиб.фм автор идеи перфоманса Оби Марина Воробьёва.

Марина добавила, что жители города, по территории которого проходит федеральная трасса и где живёт основная часть персонала международного аэропорта «Толмачёво», недоумевают, почему коммунальные, дорожные и строительные проблемы стоят в нём настолько остро.

Напомним, Новосибирск буквально ушёл под воду после ливня 10 июня.

