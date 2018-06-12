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Новосибирские полицейские «перебдели» и задержали калининградцев со сковородкой без документов

 12 июня, 14:07
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Новосибирские полицейские «перебдели» и задержали калининградцев со сковородкой без документов
фото с сайта pixabay.com

Полицейские из Новосибирска, приехавшие в Калининград для обеспечения безопасности во время Чемпионата мира по футболу, проявили на улице самого европейского города России бдительность и задержали двух местных жителей со сковородкой.

Полицейские задержали двух местных жителей на улице Калининграда. Причиной задержания стала «транспортировка сковороды без документов», как сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 12 июня.

«Да мы только что купили её за 600 рублей», — пытались оправдаться молодые люди, сообщил Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что инициаторами задержания стали правоохранители из Новосибирска, командированные в Калининград на время проведения в городе матчей футбольного ЧМ-2018.

По информации Mash, яичницы и котлет задержанным ещё долго не видать: мужчин доставили в отдел полиции, а утварь изъяли до выяснения обстоятельств.

Напомним, пока полиция проверяет подозрительные сковородки, россиян возбуждают матрёшки со свистками к ЧМ-2018, которые выпустили в конце мая.

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