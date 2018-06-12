Пострадавших лебедей выхаживают жители Барнаула

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Волонтёры, спасшие девять лебедей из сточной ямы завода по производству подсолнечного масла, рассказали, как чувствуют себя птицы.

Птиц, вымазанных зловонной вязкой жидкостью, 9 июня случайно обнаружили в поле под Павловском местные жители. Девять найденных птиц экстренно доставили в ветклинику в посёлке Южный в Барнауле.

«Прямо на улице перед клиникой организовали своеобразную „помывочную“. Просили помощи у прохожих, обращались к жителям близлежащих домов. Просили тазы, тряпки, свободные руки. Люди бросали свои дела и откликались, помогали», — рассказала порталу Barnaul22 волонтёр Ольга Хопкова.

Одна из девяти найденных птиц не выжила. Пока спасали остальных, жители посёлков Лесной и Новые зори привезли в клинику ещё двоих лебедей.

Ольга Хопкова также рассказала изданию, что волонтёры посетили странное озеро, которое оказалось фильтрационной зоной — туда сливались отходы от производства подсолнечного масла с завода, находящегося неподалёку.

«Возможно, лебеди, привлечённые запахом жареных семечек, прилетели туда, не подозревая, в какую ловушку они попадут», — предположила Ольга.

Лебеди оправились, живут в вольере у ветеринара. Врач не спешит отпускать их на волю — неизвестно, как техническая жидкость может отразиться на их здоровье.

Волонтёры надеются, что опасным озером займутся региональные прокуратура и Минприроды, ведь подобные ямы могут навредить не только животным, но и людям.

Напомним, 11 июня зоозащитники помогли найти дом восьми кошкам и собаке.

