Пожар уничтожил дом в Новосибирске

Частный дом загорелся вечером 11 июня в Ленинском районе Новосибирска; хозяин пришёл, когда дом уже горел; пожарные сумели исключить угрозу перекидывания огня на другие дома.

Дом № 24 на улице Херсонской загорелся вчера, 11 июня, в начале двенадцатого вечера. Хозяина на момент начала пожара в доме не было, он подошёл, когда огонь уже охватил все постройки на участке — это и спасло ему жизнь. Об этом в паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Огнём повреждены дом, в котором произошло обрушение кровли, и два сарая. Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МЧС.

По словам очевидцев, пожар представлял серьёзную опасность для соседних домов — огонь повредил фронтон и часть стеклопакета в соседнем доме и вот-вот мог перекинуться на следующие строения.

К счастью, пожарные не дали пламени распространиться по улице и локализовали пожар за полчаса, однако полностью потушить пожар удалось только к половине пятого утра.

Напомним, 10 июня мэрия Новосибирска представила статистику пожаров в 2018 году: по сравнению с 2017 годом их число выросло.

