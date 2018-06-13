Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.

26-летняя учительница истории из Омска Виктория Попова подрабатывала в свободное время в модельном агентстве. Свои фото в купальниках она не выставляла в соцсетях, однако родители её учеников нашли их в интернете и потребовали увольнения педагога. В итоге Виктория ушла по собственному желанию.

Данная ситуация вызвала в обществе большой резонанс. Учителя всей страны встали на сторону омской учительницы: они тоже имеют право делать фото в купальниках, это не повод для увольнения. В соцсетях запустили флешмоб с хэштэгами #УчителяТожеЛюди и #ПоддержимВикториюИзОмска.

«Считаю, что каждый человек имеет право на личную жизнь вне стен школы, и никому до этого не должно быть никакого дела. Выкладываю эту фотографию в белье в знак поддержки и передаю пламенный привет особо любопытным мамашам моих нынешних и бывших учеников», — учительница из Кемерово Олеся Дорожко.

Учительница начальных классов и английского языка Анастасия Барышева также считает, что учителя — не святые, и не должны такими быть. Люди имеют право делать то, что они хотят, в свободное время — и даже пить алкоголь.

«За всё время, пока я работаю преподавателем, в моей голове всегда была мысль, а стоит ли мне выкладывать ту или иную фотографию!? А могут ли такие фотографии позволить себе преподаватели в соцсетях?! Особенно, когда студентам очень интересна твоя жизнь, как и их родителям! Сейчас я твёрдо решила, что может!» — учительница Елизавета Круглякова.

«Я отработала учителем пять лет и за это время успела столкнуться с классическим „тыжучитель, как ты так можешь“. Наслушалась по самые гланды и безудержно рада, что уволилась с этой работы», — пользователь под ником sublimatsia_kurtizanki.

Глядя на учителя из Орла Антона Кононова, хочется поставить его всем в пример — как нужно выглядеть на пляже.

«Моя мама не захотела оставаться в стороне, узнав о вселенской глупости одного из директоров школы в Омске, и попросила меня в знак солидарности с коллегой Викторией Поповой выложить это фото», — пользователь под ником not_oneself.

«В связи с этим хочу рассказать, что у меня не только есть под одеждой тело и я не только иногда купаю его в купальнике. Я ещё и купалась (в купальнике!) вместе со своими учениками. Более того! Я водила учениц в баню и мылась там с ними ВОВСЕ БЕЗ КУПАЛЬНИКА», — учительница истории Анна.

Напомним, в июне мэрия Омска объявила, что Виктория Попова нанесла ущерб высокому званию педагогического работника.