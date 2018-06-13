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Двое детей выпали из окон новосибирских многоэтажек

 13 июня, 15:56
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Двое детей выпали из окон новосибирских многоэтажек
фото с сайта pixabay.com

Новосибирские полицейские сообщили о двух случаях выпадения детей из окон многоэтажек, произошедших с начала этого года.

Первое ЧП случилось в Ленинском районе. Из окна четвёртого этажа выпал полуторагодовалый мальчик. Ребёнку удалось взобраться на подоконник и открыть окно. А в Кировском районе из окна второго этажа выпала девочка 2,5 лет.

«Оба ребёнка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как показывает практика, такие несчастные случаи происходят по причине недостаточного контроля со стороны взрослых», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Часто дети падают из окон, когда взрослые находятся в соседней комнате. ЧП случаются из-за открытых для проветривания окон, антимоскитных сеток, а также мебели, стоящей у окон.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в 2017 году в области произошло 17 таких случаев, а в 2016 году — 12.

Напомним, новосибирские следователи предъявили обвинение жителю Курганской области, который в начале июня прославился в сети, упав с четвёртого этажа дома.

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