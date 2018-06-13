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Мальчик утонул в реке после удара током в Кемеровской области

 13 июня, 14:27
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Мальчик утонул в реке после удара током в Кемеровской области
фото с сайта pixabay.com

В кемеровском городе Мыски ищут тело мальчика, который упал в реку Мрас-Су с железнодорожного моста.

Все произошло вечером 10 июня. Знакомый 11-летнего ребёнка видел, как он поднялся на мост и взялся за провод высоковольтной контактной линии, последовал электрический разряд.

«Ребёнок упал на рельсы, а затем в реку. Поиски были начаты незамедлительно, однако до сих пор мальчика не обнаружили. На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и волонтёры», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по области.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимально грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, мужчина, женщина и их 10-летняя дочь выпали из опрокинувшейся лодки и не смогли выбраться на берег забайкальской реки Шилка, найти их тела не удалось.

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