Новая остановка появится у новосибирского парка «Городское начало»
13 июня, 13:35
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фото с сайта pixabay.com
Остановка для автобусов и троллейбусов заработает с четверга, 14 июня, у парка «Городское начало» в Новосибирске.
«Для улучшения транспортного обслуживания жителей остановочный пункт общественного транспорта обустроен на площади Инженера Будагова в районе центральной лестницы парка «Городское начало», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Остановка предназначена для всех муниципальных маршрутов, следующих с улиц Фабричной, Красного проспекта и Ипподромской в сторону улицы Большевистской.
Напомним, новосибирское метро будет работать на один час дольше из-за трансляций на Михайловской набережной матчей чемпионата мира по футболу.