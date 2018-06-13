Новая остановка появится у новосибирского парка «Городское начало»

Остановка для автобусов и троллейбусов заработает с четверга, 14 июня, у парка «Городское начало» в Новосибирске.

«Для улучшения транспортного обслуживания жителей остановочный пункт общественного транспорта обустроен на площади Инженера Будагова в районе центральной лестницы парка «Городское начало», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Остановка предназначена для всех муниципальных маршрутов, следующих с улиц Фабричной, Красного проспекта и Ипподромской в сторону улицы Большевистской.

Напомним, новосибирское метро будет работать на один час дольше из-за трансляций на Михайловской набережной матчей чемпионата мира по футболу.