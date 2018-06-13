Первого кандидата в губернаторы выдвинули в Новосибирской области

В Новосибирской области выдвинули первого кандидата в губернаторы, сведения о нём появились на сайте ГАС «Выборы».

Речь идёт о Георгии Михайлове, которого выдвинуло новосибирское отделение Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».

«Михайлов Георгий Михайлович родился 6 апреля 1960 года в новосибирском селе Баган. В 1985 году окончил Новосибирский государственный педагогический институт. Является заместителем директора по развитию ООО «Центр правовой помощи», — сказано в общих сведениях о кандидате.

Отметим, что в 2016 году Георгий Михайлов участвовал в выборах депутатов Госдумы от партии «Коммунисты России», а в 2015 году баллотировался в Городской совет Новосибирска.

Ранее появилась информация о том, что новосибирское отделение «Справедливой России» выдвинет главу реготделения Анатолия Кубанова. В комментарии Сиб.фм Кубанов отметил, что в партии действительно рассматривают его кандидатуру, но официально решение должно быть принято на партийной конференции, которая ещё не состоялась.

Напомним, 8 мая врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть объявили о сотрудничестве на предстоящих губернаторских выборах.