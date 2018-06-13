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Под давлением микрозаймов мужчина свёл счёты с жизнью на Алтае

 13 июня, 17:31
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Под давлением микрозаймов мужчина свёл счёты с жизнью на Алтае
фото из группы «инцидент бийск» в соцсети «вконтакте»

Следователи начали проверку после сообщений в социальных сетях о самоубийстве жителя Бийска из-за просроченного кредита.

В паблике «Инцидент Бийск» сказано, что трагедия произошла в минувшее воскресенье, 10 июня. Мужчина якобы выпрыгнул из окна пятого этажа своей квартиры по улице Советской из-за вымогательства со стороны директора микрокредитной организации.

Также сообщается, что сумма долга мужчины составляла всего 10 тысяч рублей, при этом его запугивали тем, что вывезут в лес и закопают живьём.

Подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию должны следователи.

«Во время проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.

Напомним, задолжавшего по кредиту почти 30 тысяч рублей жителя Новосибирска судебные приставы нашли в ломбарде.

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