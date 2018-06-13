Поздравление Путина и лучшие шлягеры: «Ретро FM» празднует 15-летие

В конце мая одна из лидирующих национальных радиовещательных сетей России и ближнего зарубежья — «Ретро FM» отпраздновала 15-летний юбилей.

На протяжении 15 лет «Ретро FM» не перестаёт радовать слушателей лучшими композициями 70-х, 80-х и 90-х годов. Основу музыкального формата составляют легендарные артисты: Юрий Антонов, «АББА», Алла Пугачёва, Адриано Челентано, Владимир Высоцкий, Джо Дассен, Михаил Боярский, «Модерн Токинг», «Машина времени», «Бони М». Оригинальные программы и шоу, талантливые ведущие, уникальные проекты и акции, музыкальные фестивали международного масштаба с участием отечественных и мировых звёзд обеспечили радиостанции всенародную любовь и признание.

«Сегодня „Ретро FM“ можно услышать более чем в 1800 городах и населённых пунктах Российской Федерации, а также в шести странах. Ежедневная аудитория радиостанции в России насчитывает около восьми миллионов человек, еженедельная — более 19 миллионов человек. „Ретро FM“ входит в пятёрку крупнейших радиосетей страны, а в Москве и Санкт-Петербурге — в первую тройку самых популярных музыкальных радиостанций», — отметила пресс-служба «Выбери Радио».

Ежедневно с 18:00 до 19:00 на «Ретро FM» в Новосибирске можно услышать программу по заявкам «Феличита». Среди конкурсов и игр на «Ретро FM» есть такие, которые не встретишь нигде, — например, радиоверсия культовой телевикторины «Что? Где? Когда?».

В течение 15 лет различные проекты радиостанции, шоу и ведущие неоднократно становились обладателями премии «Радиомания» — высшей профессиональной общероссийской радионаграды.

Президент России Владимир Путин поздравил «Ретро FM» с 15-летием и направил поздравительную телеграмму в адрес коллектива радиостанции. Глава государства отметил вклад радиостанции в развитие международного культурного диалога и подчеркнул лидерство «Ретро FM» на отечественном радиорынке.

«Убеждён, что профессионализм, энергия и преданность любимому делу позволят вам и впредь уверенно конкурировать на медиарынке, завоёвывать сердца радиослушателей яркими, увлекательными творческими идеями и инициативами. Желаю вам успехов», — написано в поздравлении Владимира Путина.