Ливни, грозы и град: резкое ухудшение погоды пообещали новосибирцам

МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирской области в ближайшие сутки.

Синоптики прогнозируют в четверг, 14 июня, ливни, грозы и даже град. Ветер усилится до 18...23 метров в секунду, из-за чего спасатели ожидают возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не стойте под балконами», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

В очередной раз автовладельцам настоятельно советуют не ставить своих железных коней под старыми, ветхими деревьями.

Обо всех происшествиях местные жители могут сообщить на номер экстренных служб — 112 или в Аварийно-спасательную службу области — 218-22-32.

Напомним, в минувшие выходные улицы Новосибирска буквально ушли под воду.