Российскую экономику поднимут осуждённые

После того, как президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству ускорить темпы развития экономики, депутаты Госдумы выступили с инициативой менять сроки осуждённых исправительных колоний на добросовестный труд.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили упрощённую систему замены лишения свободы на принудительные работы. По замыслу составителей законопроекта, дешёвая рабочая сила даст мощный толчок для развития экономики, а осуждённые, трудясь, смогут существенно сократить свои сроки.

«В документе предлагается назначать принудительные работы после того, как заключённые отбыли четверть срока за преступления небольшой и средней тяжести вместо трети срока сейчас», — сообщил информационный портал Privet-Rostov.

Инициаторы нового закона также предлагают назначать работы осуждённым за тяжкие преступления после отбывания трети срока, а за особо тяжкие — после половины.

Напомним, 1 июня заключённый новосибирской колонии добавил себе срок, напав на инспектора.

