Спасатели помогли с транспортировкой криминального трупа

Спасатели МАСС, по просьбе бригады скорой помощи прибывшие к острову Кудряш, обнаружили труп мужчины с ножевым ранением.

Вечером 12 июня экипаж МАСС прибыл к острову Кудряш — бригада скорой помощи просила доставить с острова на берег мужчину с ножевым ранением.

Очевидно, рана оказалась несовместимой с жизнью — на острове спасатели обнаружили труп мужчины и передали тело полиции.

В обстоятельствах гибели мужчины разберётся следственный комитет.

Напомним, 9 июня новосибирские спасатели вразумили неадекватного мужчину, грозившего покончить с собой из-за развода.

