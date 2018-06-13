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Спасатели помогли с транспортировкой криминального трупа

 13 июня, 13:00
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Спасатели помогли с транспортировкой криминального трупа
фото с сайта кудряшовский.рф

Спасатели МАСС, по просьбе бригады скорой помощи прибывшие к острову Кудряш, обнаружили труп мужчины с ножевым ранением.

Вечером 12 июня экипаж МАСС прибыл к острову Кудряш — бригада скорой помощи просила доставить с острова на берег мужчину с ножевым ранением.

Очевидно, рана оказалась несовместимой с жизнью — на острове спасатели обнаружили труп мужчины и передали тело полиции.

В обстоятельствах гибели мужчины разберётся следственный комитет.

Напомним, 9 июня новосибирские спасатели вразумили неадекватного мужчину, грозившего покончить с собой из-за развода.

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