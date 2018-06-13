Спасатели помогли с транспортировкой криминального трупа
13 июня, 13:00
фото с сайта кудряшовский.рф
Спасатели МАСС, по просьбе бригады скорой помощи прибывшие к острову Кудряш, обнаружили труп мужчины с ножевым ранением.
Вечером 12 июня экипаж МАСС прибыл к острову Кудряш — бригада скорой помощи просила доставить с острова на берег мужчину с ножевым ранением.
Очевидно, рана оказалась несовместимой с жизнью — на острове спасатели обнаружили труп мужчины и передали тело полиции.
В обстоятельствах гибели мужчины разберётся следственный комитет.
Напомним, 9 июня новосибирские спасатели вразумили неадекватного мужчину, грозившего покончить с собой из-за развода.