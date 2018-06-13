Спасатели уберегли новосибирскую принцессу от трагичного падения

Юная жительница Новосибирска сидела на перилах балкона 17 этажа — от падения её, возможно, спасли только ловкость и профессионализм сотрудников МАСС.

Спасатели МАСС поделились видео спасения девушки в праздничном розовом платье. 12 июня в 15:25 им поступил звонок о том, что на улице Некрасова на перилах балкона 17 этажа сидит молодая особа.

«Незамедлительно по указанному адресу прибыл оперативный экипаж спасателей, которые, поднявшись на 17 этаж, действительно обнаружили сидящую на перилах подъездного балкона девушку. Один из спасателей подошёл к ней, отвлёк её разговором, приблизился и резким движением перетащил её на балкон, второй спасатель тут же подстраховал товарища и крепко взял девушку за руки», — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели отметили, что причины такого безрассудного поведения девушки неизвестны. Принцессу передали бригаде скорой помощи и отделу полиции.

Напомним, в июне неадекватный сибиряк с ножом грозился спрыгнуть с крыши из-за развода.