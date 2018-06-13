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Томские и кемеровские приставы сожгли 50 шуб

 13 июня, 12:12
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Томские и кемеровские приставы сожгли 50 шуб
фото с сайта pexels.com

Судебные приставы «насобирали» в магазинах Томской и Кемеровской областей более полусотни незаконно продаваемых дублёнок и шуб; чтобы пресечь нарушающую закон торговлю, меха предали огню в Томске.

В ходе внеплановых проверок сотрудники УВД Кемеровской и Томской областей обнаружили в магазинах более 50 шуб российского производства. Изготовители на совесть сшили изделия из меха и собирались продавать их незаконно.

«Нанесение маркировки на изделия из меха и их регистрация в государственном электронном ресурсе являются обязательными. В данном случае маркировка на ярлыках имелась, но не соответствовала требованиям, так как в госреестре изделия не значились. Соответственно, торговля была признана незаконной, а вещи подлежали изъятию и уничтожению», — сообщили в пресс-службе томского УФССП.

Общая стоимость «серых мехов» составила более 1,3 млн рублей. Судебные приставы арестовали нелегальные изделия и передали их в управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях. Сотрудники ведомства отправили меха на уничтожение в Томскую утилизирующую компанию, на площадке которой шубы, дублёнки, жилетки из овчины, мутона, норки и кролика и сгорели.

Напомним, 7 июня под угрозой ареста украшений жены житель Новосибирска выплатил кредитный долг.

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