Томские и кемеровские приставы сожгли 50 шуб

Судебные приставы «насобирали» в магазинах Томской и Кемеровской областей более полусотни незаконно продаваемых дублёнок и шуб; чтобы пресечь нарушающую закон торговлю, меха предали огню в Томске.

В ходе внеплановых проверок сотрудники УВД Кемеровской и Томской областей обнаружили в магазинах более 50 шуб российского производства. Изготовители на совесть сшили изделия из меха и собирались продавать их незаконно.

«Нанесение маркировки на изделия из меха и их регистрация в государственном электронном ресурсе являются обязательными. В данном случае маркировка на ярлыках имелась, но не соответствовала требованиям, так как в госреестре изделия не значились. Соответственно, торговля была признана незаконной, а вещи подлежали изъятию и уничтожению», — сообщили в пресс-службе томского УФССП.

Общая стоимость «серых мехов» составила более 1,3 млн рублей. Судебные приставы арестовали нелегальные изделия и передали их в управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях. Сотрудники ведомства отправили меха на уничтожение в Томскую утилизирующую компанию, на площадке которой шубы, дублёнки, жилетки из овчины, мутона, норки и кролика и сгорели.

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