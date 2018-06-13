Топ-менеджеры «Неограда» сядут за хищение 1 миллиарда рублей

Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор топ-менеджерам строительного холдинга «Неоград», в уголовном деле фигурировали два эпизода мошенничества.

В первом случае гендиректор Владимир Аксёнов вместе с другими топ-менеджерами с 1 августа 2007 по 24 июля 2013 года похитил деньги более 650 инвесторов, которые были вложены в долевое строительство шести многоквартирных жилых домов микрорайона «Закаменский». Речь идёт о более чем 1 млрд рублей.

В ещё одном факте хищения — около 8 млн рублей — обвинялись только Аксёнов и топ-менеджер Наталия Обухова.

В результате Владимир Аксёнов получил 4 года 10 месяцев в колонии-поселении, хотя гособвинение просило для него девять лет в колонии общего режима. Наталия Обухова проведёт пять лет в исправительной колонии общего режима вместо восьми запрашиваемых.

Олег Бикбулатов, которому гособвинение просило дать шесть лет, проведёт 4 года 6 месяцев в колонии-поселении, а вот Екатерина Гремитских и вовсе отделалась условным сроком в 4 года 10 месяцев.

Напомним, в июне 2015 года прокуратура утвердила обвинение и передала в суд дело одного из руководителей стройфирмы «Неоград».