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В дни матчей сборной России новосибирское метро продлит работу на час

 13 июня, 12:11
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В дни матчей сборной России новосибирское метро продлит работу на час
фото с сайта nsk-metro.ru

Первые два матча первенства чемпионата мира по футболу сборной России будут транслировать на новосибирской набережной — для удобства горожан в эти дни метро будет работать на один час дольше.

«14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу-2018. Новосибирск не попал в число городов, где будут проходить матчи лучших сборных мира, но наши болельщики смогут посмотреть эти игры, поскольку Новосибирская область получила официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу», — написала пресс-служба Новосибирского метрополитена.

Фанаты футбола смогут наблюдать на Михайловской набережной в специальной фан-зоне трансляции матчей. А после спокойно уехать домой на метро. Ведь его работа 14 июня в дни матчей сборной России с Саудовской Аравией и Египтом будет продлена на один час.

Напомним, в июне пушкинисты Новосибирска бесплатно катались в метро.

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