Третьяковский вандал раскрыл причины нападения на «Ивана Грозного»

Обвиняемый в порче картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» москвич Игорь Подпорин рассказал правоохранителям, почему решил изрезать полотно классика ножом.

Житель Москвы Игорь Подпорин, которого 26 мая Замоскворецкий суд арестовал по подозрению в порче картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» рассказал следователям, что его побудило взять нож, отправиться в Третьяковку и совершить покушение на классическое произведение живописи. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили «Известия».

«Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», — заявил Игорь Подпорин на допросе.

После своего откровения Подпорин попросил отпустить его из-под стражи. На этом настаивала и адвокат арестованного. Своё ходатайство юрист аргументировала тем, что изображённая на картине сцена «является выдумкой автора, а не историческим фактом».

Напомним, 25 мая житель Москвы разбил ножом стекло и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» стоимостью 720 млн рублей.