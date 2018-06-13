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«Женщину в чемодане» из бердского леса убил любовник после свидания

 13 июня, 14:38
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«Женщину в чемодане» из бердского леса убил любовник после свидания
фото с сайта pixabay.com

В искитимском кафе 29-летняя женщина познакомилась и влюбилась в мужчину, но спустя несколько недель он её убил и выбросил тело в спортивной сумке в лесу.

На прошедшей недели в соцсетях люди обсуждали загадочное убийство — по словам очевидцев, труп женщины был найден, по одной из версий, в чемодане, по другой — под ним. 13 июня следственный комитет рассказал подробности происшествия.

29-летняя жительница Новосибирской области познакомилась с 30-летним мужчиной в конце мае в одном из кафе Искитима. После этого они продолжили общение. 6 июня женщина пришла к нему в гости, они распивали алкоголь, после она решила остаться у него на ночь.

Однако на утро между парой разгорелся конфликт. В порыве гнева мужчина взял шнурок и задушил им свою пассию. Он не стал горевать о случившемся, а сдал золотые украшения убитой в ломбард. На часть от вырученных денег подозреваемый купил спортивную сумку — туда он поместил тело бывшей возлюбленной и оставил её в бердском лесном массиве.

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскали злоумышленника преступления и доставили его к следователю СКР. В настоящее время фигурант дела задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

Напомним, 9 июня стало известно, что мёртвую женщину с чемоданом нашли в лесу под Бердском.

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