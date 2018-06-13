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Жители Новосибирска посмотрят ЧМ-2018 с комфортом

 13 июня, 17:16
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Жители Новосибирска посмотрят ЧМ-2018 с комфортом
фото с сайта pixabay.com

К первой трансляции чемпионата мира по футболу-2018, которая состоится 14 июня на Михайловской набережной, метро продлит свою работу, в зоне просмотра организуют культурную программу и точки питания; посмотреть первый матч придёт врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Вместе с Андреем Травниковым 14 июня в 21:45 поболеть за наших придут первые лица города и представители региональной власти.

В данное время в зоне публичного просмотра на Михайловской набережной заканчивают приготовления: монтируют сцену и устанавливают большой экран. Руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов заявил, что первоочередной задачей для всех организаторов трансляций является обеспечение безопасности зрителей.

«Для охраны общественного порядка будут задействованы силы полиции и частных охранных предприятий», — процитировали Сергея Ахапова в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Представители власти рассказали об усиленных мерах безопасности и подчеркнули, что рамки-металлодетекторы на входе, запрет на стеклянную тару и досмотры — исключительно ради спокойствия зрителей.

Вместе с тем чиновники отметили, что после тщательного досмотра зрителей трансляций ждёт сплошной комфорт: 600 посадочных мест, парковки под мостом для тех, кто приедет на личном автомобиле, точки питания и биотуалеты.

Врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников рассказал журналистам о том, что трансляция открытия ЧМ-2018 превратится для жителей Новосибирска в настоящий праздник с выступлением детского хора.

Кроме того, 14 и 19 июня метро будет работать до часа ночи, а до Первомайского района и Академгородка будут курсировать специальные автобусы.

Напомним, в зоне публичного просмотра на набережной жители Новосибирска смогут посмотреть матчи с участием сборной России 14, 20 и 25 июня. Решение о продлении трансляций будет принято «по ходу пьесы».

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