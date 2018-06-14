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Блогеру-путешественнику заплатят 5,7 тысячи евро за отдых в Турции

 14 июня, 19:28
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Блогеру-путешественнику заплатят 5,7 тысячи евро за отдых в Турции
фото с сайта pixabay.com

На агрегаторе вакансий Jooble появилось соблазнительное предложение для блогера-путешественника: от кандидата требуют красиво жить и фотографировать и обещают зарплату в 5,7 тысячи евро.

На сервисе по поиску работы Jooble появилась вакансия-мечта — блогер-путешественник. Требования к кандидату: красиво жить, много фотографировать, снимать видео и писать тексты. И всё это нужно делать в турецком городе Ортаджа, чтобы привлекать туда больше туристов.

Работа сезонная, кандидат должен провести в городе только август, однако вознаграждение работодатель обещает достойное — 5,7 тысячи евро, при этом берёт на себя затраты на проживание, питание и перелёты работника.

От кандидата, помимо медиаматериалов, требуются свободное владение английским, водительские права и отсутствие судимости.

Напомним, в мае среди жителей Новосибирска искали дублёра Владимира Ленина, обещая зарплату 100 тысяч рублей.

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