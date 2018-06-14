Для новосибирцев пустят ночные автобусы после открытия ЧМ-2018

Ради безопасности болельщиков в Новосибирске пустят специальные ночные автобусы в день открытия чемпионата мира.

Дополнительные рейсы общественного транспорта организуют завтра, 15 июня, после полуночи, сообщается в группе департамента транспорта мэрии города в соцсети «ВКонтакте». Подвижной состав автобусов будет ожидать футбольных болельщиков на остановочном пункте «Станция метро «Речной вокзал» в 00:30.

Доставку зрителей обеспечат тремя автобусами по маршрутам: «Станция метро „Речной вокзал“ — УМ-3» (№ 21), «Станция метро „Речной вокзал“ — улица Белоусова» (№ 36), «Станция метро „Речной вокзал“ — улица Твардовского» (№ 54).

Напомним, что из-за матчей российской сборной на чемпионате схему работы изменило и новосибирское метро — 14 и 19 июня оно будет работать до 01:00.