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Дышать куриным помётом заставил глава Новокузнецка директоров птицефабрик

 14 июня, 08:21
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Дышать куриным помётом заставил глава Новокузнецка директоров птицефабрик
фото с сайта pixabay.com

В необычной атмосфере прошло совещание в администрации Новокузнецка, глава города заставил его участников дышать куриным помётом.

Дело в том, что с 2017 года жители Новоильинского района массово жалуются на запах, идущий с территорий расположенных здесь птицефабрик. Реакция на эти жалобы последовала. Например, были взяты пробы воздуха, которые подтвердили его несоответствие санитарным требованиям.

Также во время осмотра территории одной из птицефабрик обнаружили нарушения в складировании помёта. Виновных привлекли к административной ответственности, но в начале июня люди вновь начали жаловаться на то, что невозможно находиться на улице и проветривать квартиры.

«Делать вид, что ничего не происходит или всё само собой рассосётся, я никому не предлагаю. Много раз мы поднимали эту тему, обращались, писали... Бумага терпит всё. А ну-ка, давайте заносите мешок. Мы специально выехали, собрали это всё, и сейчас вы сами это понюхаете», — сказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В этот момент в помещении закрыли все окна и двери, отключили кондиционер, а распахнутый мешок поставили поближе к руководителям птицефабрик. После совещание продолжилось. Предприниматели объясняли особенности процессов на своём производстве, рассказывали об использовании помёта для производства удобрений и так далее.

Завершилась встреча категоричным комментарием главы города, который, обращаясь к руководителям птицефабрик, заявил, что запаха быть не должно — иначе к ним придут.

Напомним, в конце 2017 года на резкий неприятный запах отходов пожаловались пассажиры новосибирского Толмачёво, администрация аэропорта принесла им извинения за неблагоприятную экологическую обстановку в районе.

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