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«Конусы в полосатых купальниках» — водопад на вокзале Новосибирск-Главный

 14 июня, 17:24
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«Конусы в полосатых купальниках» &mdash; водопад на вокзале Новосибирск-Главный
скриншот из видео «потоп на вокзале» в паблике «аст-54» в соцсети «вконтакте»

На лестницах, ведущих ко входу на вокзал Новосибирск-Главный, образовался водопад; потоки грязной воды сбивают и подхватывают на свои волны автомобильные конусы, обозначающие места для парковки.

Высокая лестница, ведущая ко входу первого этажа вокзала Новосибирск-Главный, не выдержала натиска воды. Из-за ливня, который прошёл в минувшие выходные, мощные потоки грязной воды хлынули через перила на площадку перед зданием. Краска на некогда красивом архитектурном элементе отваливается вместе с кусками штукатурки.

«Сезонная достопримечательность наверняка понравилась гостям нашего города», — написали в комментарии к посту модераторы группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы в паблике «АСТ-54» отметили плавное движение автомобильных конусов, размечавших места для парковки, на грязевых волнах и их сходство с тиграми из фильма «Полосатый рейс».

«Красиво плывёт та группа в полосатых купальниках», — написала в комментариях пользователь Татьяна Мосеева.

Администраторы паблика отметили, что «вокзальный водопад» становится сезонным явлением, и подкрепили свои слова видеороликом, который им отправили подписчики в 2016 году.

Напомним, 10 июня жители Оби устроили венецианский карнавал в пешеходном переходе, который залило водой после дождя.

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