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Медведев заявил о повышении пенсионного возраста

 14 июня, 18:28
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Медведев заявил о повышении пенсионного возраста
фото с сайта pixabay.com

Правительство России поддержало поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Процесс должен начаться в 2019 году и продлиться до 2028-го для мужчин и до 2034-го для женщин. Об этом на заседании правительства 14 июня заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, и назрели давно, они необходимы. Без этих решений мы не можем двигаться вперёд ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики», — заявил Медведев.

Глава правительства отметил, что доля работающих людей становится всё меньше, а пенсионеров всё больше. Дисбаланс будет увеличиваться с каждым годом, и это может привести к разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства.

При этом в сети появились итоги исследования холдинга «Ромир», из которых следует, что большинство россиян — 92 % — не готовы поддержать планы правительства по повышению пенсионного возраста.

Более половины опрошенных — 58 % — полагают, что мужчины должны по-прежнему выходить на пенсию в 60 лет, а почти треть уверены, что пенсия для мужчин должна наступать ещё раньше — в 50-58 лет. Шесть из десяти россиян считают справедливым пенсионный рубеж для женщин в 55-летнем возрасте. А за более ранний выход на пенсию для женщин выступают более четверти опрошенных.

Напомним, о необходимости повышения пенсионного возраста Дмитрий Медведев заявил ещё в апреле, отметив, что нужно избегать резких и необдуманных шагов.

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