Неутешительная тенденция: в Сибири продолжается спад рождаемости

Согласно статистике Новосибирскстата, рождаемость в Новосибирской области продолжает снижаться, как и в других регионах Сибири.

По итогам первого квартала 2018 года, в Сибирском федеральном округе родилось 55 тысяч младенцев, что почти на три тысячи меньше, чем за соответствующий период 2017 года. Как уточнили в пресс-службе Новосибирскстата, спад рождаемости зафиксирован почти во всех регионах Сибири, кроме Республики Алтай, где младенцев родилось на 4 % больше, чем в 2017 году.

В Новосибирской области отмечены самые низкие показатели рождаемости относительно собственных показателей 2017 года. Так, с начала года в НСО на свет появилось 7965 малышей — это на 6,5 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Вместе с тем выросли показатели младенческой смертности — в регионе в этом году умерло 48 младенцев.

Напомним, что, по данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к 2050 году численность россиян сократится на 14,1 млн человек.