Новосибирск накрыло второй ливневой волной

Столица Сибири не успела оправиться от сильнейшего ливня, прошедшего 10 июня, и город тут же накрыло второй волной стихии: пострадали Академгородок и многие городские улицы.

Новый ливень доставил множество проблем даже тем, кого не коснулось первое нашествие стихии. Автомобилисты, которым не посчастливилось проехать по улице Российской в Академгородке, молились за свои машины: вода скрывала колёса и заливалась в салоны.



На проезжей части Толмачёвского шоссе поверхность воды покрылась странной пеной. Откуда она взялась, никто так и не понял.

Напомним, первый раз Новосибирск ушёл под воду после ливня 10 июня.

