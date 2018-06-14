1 балла
+12 °C
Курс ЦБ:
62,25
73,56

Новосибирск накрыло второй ливневой волной

 14 июня, 19:50
подходящие темы
Новосибирск накрыло второй ливневой волной
фото из паблика «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Столица Сибири не успела оправиться от сильнейшего ливня, прошедшего 10 июня, и город тут же накрыло второй волной стихии: пострадали Академгородок и многие городские улицы.

Новый ливень доставил множество проблем даже тем, кого не коснулось первое нашествие стихии. Автомобилисты, которым не посчастливилось проехать по улице Российской в Академгородке, молились за свои машины: вода скрывала колёса и заливалась в салоны.

На проезжей части Толмачёвского шоссе поверхность воды покрылась странной пеной. Откуда она взялась, никто так и не понял.

Напомним, первый раз Новосибирск ушёл под воду после ливня 10 июня.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 мая, 09:50 • репортаж

Заставлю переделать!

Анатолий Локоть проинспектировал ремонт дороги на Немировича-Данченко. О том, что мэр пообещал подрядчикам, в материале Сиб.фм
 25 апреля, 16:30 • статья

Сибирь в огне

Ситуация с лесными пожарами в России обостряется: в Сибири площадь возгораний за сутки увеличилась вдвое. Анализ ситуации от Сиб.фм
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
самое популярное
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 13 июня, 11:58 • новость

Тоже люди: учителя обнажились в поддержку омской коллеги

Все имеют право делать фото в купальниках — об этом высказываются в соцсетях учителя всей страны, поражая не только своей смелостью и прекрасными формами, но и рассказами о бане с учениками.
 8 июня, 11:14 • новость

Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.
 13 июня, 10:05 • новость

Горели и разлетались на части машины в смертельной аварии на Алтае

Два отечественных автомобиля столкнулись на трассе А-322 в Алтайском крае — очевидцы сообщают, что от седана остались лишь обломки, а водитель погиб на месте.
 10 июня, 20:42 • новость

Новосибирск ушёл под воду после первого летнего ливня

Социальные сети запестрели фотографиями и видео с улиц Новосибирска, которые буквально ушли под воду за несколько часов ливня.
 9 июня, 13:36 • новость

Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.