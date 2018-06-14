Почти 6 миллиардов рублей потратят на метро и дороги к ЛДС в Новосибирске

Строительство нового ЛДС в Новосибирске — вопрос решённый, но для нового объекта необходимо реализовать ряд инфраструктурных проектов, которые оценивают в 6 млрд рублей.

Мэр Анатолий Локоть побывал на месте будущего строительства на улице Немировича-Данченко и рассказал о планах, которые, прежде всего, связаны с его транспортной доступностью. Речь идёт о строительстве станции метро «Спортивная» и подъездных дорог.

«Необходимо, чтобы к ЛДС можно было подъехать из любой части города, припарковать автомобиль недалеко от дворца спорта. Стратегически линия строительства дорожной инфраструктуры для ледовой арены уже ясна», — отметил градоначальник.

Решено организовать движение транспорта так, чтобы обеспечить выезд с территории ЛДС, минуя площадь Лыщинского. Саму площадь власти планируют расширить и построить дополнительные съезды. По одному из них можно будет выехать на одностороннюю двухполосную дорогу, которая пройдёт вокруг спортобъекта, а по второму — на улицу Стартовую, которую расширят до четырёх полос.

Также предлагается построить дорогу вдоль береговой зоны Оби, по которой к ЛДС можно будет заезжать с Октябрьского моста.

Выходы станции метро, строительство которой обойдётся примерно в 1,3 млрд рублей, будут находиться в 150 метрах от будущего спортобъекта. Они будут выполнены в едином архитектурном стиле с ледовой ареной.

Напомним, в начале июня в правительстве Новосибирской области распределили деньги, сэкономленные после реструктуризации долгов, часть из них пойдёт на новый ЛДС.