Почти половина россиян осталась без летнего отпуска

Сайт по поиску работы Superjob опросил 1600 представителей экономически активного населения страны и узнал об их планах на лето.

47 % респондентов не собираются этим летом в отпуск. 12 % проведут его дома, 8 % готовы отправиться отдыхать на дачу или в деревню, 13 % планируют путешествия по России и только 6 % поедут за границу. 14 % опрошенных на данный момент ещё не решили, как проведут это лето.

«Планами провести отпуск дома чаще делились респонденты в возрасте старше 45 лет (15 %). В деревню или на дачу отправится каждый десятый опрошенный в возрасте до 24 лет. Поездку по России чаще выбирают респонденты в возрасте 25–44 лет (15 %). Путешествие за границу женщины планируют чаще мужчин (7 и 4 % соответственно)», — отметила пресс-служба Superjob.

А вот ехать отдыхать за границу предпочитают и могут себе позволить либо молодые работники до 24 лет, либо уже те, кому за 45 — по 7 %.

Напомним, в конце мая сократить рабочую неделю летом попросила «Зарплата.ру» у мэра Новосибирска Анатолия Локтя.